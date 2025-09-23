Россиян предупредили о наказании за сбор грибов

23 сентября 2025, 19:10

Юрист Степанова: За сбор грибов на частных землях россиянам грозит штраф

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

За сбор грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах россиянам грозит штраф. Об этом сообщила юрист Ольга Степанова, передает «Федерал Пресс».