Россиян предупредили о наказании за сбор грибов
Юрист Степанова: За сбор грибов на частных землях россиянам грозит штраф
За сбор грибов на частных землях и в особо охраняемых природных зонах россиянам грозит штраф. Об этом сообщила юрист Ольга Степанова, передает «Федерал Пресс».
За сбор грибов в определенных местах предусмотрена административная ответственность. К ним относятся особо охраняемые природные территории, лесные участки с особым противопожарным режимом и частные земли, отметила Степанова.
По ее словам, размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для обычных граждан сумма составит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, а для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, заключила юрист.
