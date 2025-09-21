Пенсионерка пошла за грибами в Ленобласти и выживала в лесу четыре дня
В Выборгском районе Ленобласти нашли пропавшую 83‑летнюю женщину. Об этом сообщили спасатели из объединения «Экстремум» во «ВКонтакте».
Пенсионерка приехала в поселок Свободное — примерно в четырех часах езды от Санкт‑Петербурга — в гости, а 17 сентября ушла в лес за грибами и не вернулась. Друзья об этом сообщили, после чего в поисках участвовали спасатели из Петербурга и Выборга, добровольцы из «Отклика» и «Лиза Алерт» и пограничники с собаками.
Лес прочёсывали и звали женщину в течение четырёх суток.
Ранним утром в субботу, 20 сентября, поиски продолжились: спасатели услышали крик с противоположного берега озера и на лодке доставили пенсионерку к машине скорой помощи. О её состоянии после пережитого не сообщается.
