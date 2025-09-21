Пенсионерка пошла за грибами в Ленобласти и выживала в лесу четыре дня

21 сентября 2025, 14:07

Заблудившуюся в лесу в Ленобласти пенсионерку спасли через четыре дня

Фото: istockphoto/avtk

В Выборгском районе Ленобласти нашли пропавшую 83‑летнюю женщину. Об этом сообщили спасатели из объединения «Экстремум» во «ВКонтакте».