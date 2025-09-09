Женщина приняла змеиные яйца за грибы и попала в больницу

09 сентября 2025, 20:16

Thaiger: В Таиланде женщину укусила гадюка, яйца которой она приняла за грибы

Фото: iStock/MikeLane45

В Таиланде женщина попала в больницу после укуса ядовитой змеи, яйца которой она приняла за грибы. Об этом сообщает Thaiger.





Чалаем Пинсуван вместе с мужем отправилась в лес за грибами для последующей продажи. Это был первый ее подобный поход. Возвращаясь домой, она заметила белые шарики под листвой и решила, что это редкий вид грибов. Когда женщина протянулась к ним, на нее внезапно набросилась змея и вцепилась в палец.



Муж пострадавшей быстро обезвредил рептилию, посадил жену на мотоцикл и отвез в больницу. С собой он взял обездвиженное животное, поместив его в пластиковый пакет.



Врачи выяснили, что их пациентка подверглась нападению малайской ямочной гадюки — одного из семи самых опасных видов змей Таиланда, — и немедленно дали ей противоядие. Вскоре состояние тайки пришло в норму. Однако выпишут ее только после контрольных анализов крови.

«Мне очень повезло, что муж оказался рядом. Без него я бы не успела добраться до врачей», — отметила Пинсуван.