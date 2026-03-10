Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры

10 марта 2026, 18:48

Юрист Русяев: при невозможности распознать авто можно оспорить штраф с камеры

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Штраф с дорожной камеры можно оспорить, если на фотографии тяжело распознать государственный номер машины. Об этом рассказал Life.ru юрист Илья Русяев.