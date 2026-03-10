Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
Штраф с дорожной камеры можно оспорить, если на фотографии тяжело распознать государственный номер машины. Об этом рассказал Life.ru юрист Илья Русяев.
Существует реальная возможность оспорить штраф, если информация на фотографии не соответствует данным, указанным в постановлении. Например, это может касаться марки, модели или цвета автомобиля.
Подать жалобу можно в течение 10 дней с момента получения постановления. Её можно направить в орган, который вынес постановление, или в суд. В некоторых случаях возможно онлайн-обжалование через портал «Госуслуги». Если срок подачи жалобы пропущен, его можно восстановить при наличии уважительных причин, пояснил Русяев.
Юрист также отметил, что если на дороге отсутствовал, был закрыт, повреждён или противоречил схеме дорожного движения знак, а штраф всё равно выписан, то автовладелец имеет право оспорить это решение. Русяев добавил, что при серьёзных ошибках в постановлении, таких как неправильное указание места и времени нарушения, есть возможность аннулировать документ. Кроме того, можно избежать ответственности, если удастся доказать, что в момент фиксации нарушения за рулём находился другой человек.
