В Подмосковье теперь можно сделать необычные фото в полях цикория

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск
В соцсетях Зарайска появилась новая серия фотосессий. Фоном для фотографов и их моделей стал голубой цикорий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Цикорий, как и рапс, ставший визитной карточкой города, культивируют в части стран и сажают на полях. Однако в Зарайске можно найти только дикорастущие цветы, которые нередко занимают большие территории – полосы вдоль дорог и на лугах вдоль реки Осётр. Одним из ближайших к городу мест, где можно сделать колоритные снимки, местные жители называют поле на съезде с трассы Зарайск – Серебряные Пруды в районе Новой деревни и Чулки-Соколово», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, цикорий можно использовать не только как фон для фото, но и для приготовления полезного напитка. Cichorium intybus – многолетнее растение, порошки и экстракты которого используют в качестве заменителя кофе. Напиток готовят из корней растения. Если заварить цикорий в воде, получится тёмный горьковатый напиток с привкусом орехов и жжёного сахара.
Цикорий отличается от кофе тем, что не содержит кофеин. Напитки на его основе не бодрят, поэтому их можно пить и вечером.
Родиной цикория считается Средиземноморье, он также встречается в Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Растение хорошо прижилось и в климате средней полосы России, в том числе вокруг Зарайска.
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Лора Луганская