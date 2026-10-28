Врач назвала продукты, чья польза для для организма сильно преувеличена

28 октября 2026, 09:46

Диетолог Лебедева: смузи и детокс-сок не очищают организм от токсинов

Фото: iStock/nensuria

Некоторые продукты, которые рекламируют как «суперфуд», не доказали свою пользу для организма. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.