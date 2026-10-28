Врач назвала продукты, чья польза для для организма сильно преувеличена
Некоторые продукты, которые рекламируют как «суперфуд», не доказали свою пользу для организма. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
Согласно ее мнению, отдельно стоит обратить внимание на детокс-соки и смузи с пометкой superfood. Идея о том, что какой-либо напиток может «очистить организм от токсинов», не имеет научного обоснования. Обезвреживание и выведение вредных веществ из организма — это задача печени, почек и других систем. В таких соках может быть недостаточно пищевых волокон и высокое содержание природных сахаров, объяснила специалист.
По ее словам, кокосовое масло тоже часто преувеличивают в плане пользы. Его иногда преподносят как полезную альтернативу другим жирам, хотя в нём содержится много насыщенных жирных кислот. Поэтому не стоит использовать этот продукт без ограничений только потому, что оно считается «здоровым», заключила Лебедева.
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