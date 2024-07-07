Россиян предупредили о новых погодных рекордах

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На следующей неделе во многих регионах России ожидаются аномально высокие температуры, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре – 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока – в Бурятии – 37, в Забайкалье – 39-41 градус, на юге Амурской области – 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов», – сообщил он.
Как отмечает Вильфунд, вместе с необычно высокими температурами в Ростовскую и Ставропольскую области придут сильные дожди, грозы и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.
5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.
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