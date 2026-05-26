Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля
С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью: подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.
Если стороны намерены провести сделку дистанционно, им потребуются электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки остаются актуальными, подчеркнул эксперт.
Для подготовки к такой сделке необходимо заранее пройти процедуру подтверждения биометрии (очную идентификацию в банке) и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Сертификат электронной подписи действует в течение 12 месяцев, а подтвержденная биометрия — в течение пяти лет.
Основное преимущество этого нововведения заключается в возможности приобретать жилье в другом городе без необходимости личных поездок. Среди рисков Волков выделяет возможную компрометацию аккаунта на портале «Госуслуги», кражу данных электронной подписи и вероятность столкнуться с фишинговыми сайтами. Биометрия подтверждает личность, но не обеспечивает юридическую чистоту объекта, поэтому проверка выписок ЕГРН, истории квартиры и других документов остается обязательной.
