Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля

26 мая 2026, 09:14

Иван Волков: с 1 июля запускается новый механизм дистанционных сделок с жильем

С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью: подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.