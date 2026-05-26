Юрист рассказала, могут ли подростки вести бизнес
Подростки с 14 лет могут зарегистрироваться как ИП, но только с письменного согласия родителей. Об этом заявила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
С 14 лет подросток может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но для этого требуется письменное нотариально заверенное согласие его родителей, пояснила юрист. До этого возраста дети не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.
Браун отметила, что с 14 лет подросток может стать учредителем, соучредителем или участником общества с ограниченной ответственностью (ООО). Однако он не сможет самостоятельно управлять юридическим лицом, включая найм сотрудников или заключение сделок. На каждую такую операцию, будь то подписание договора или открытие банковского счета, необходимо письменное согласие родителей.
Кроме того, юрист добавила, что с 16 лет возможно получить полную дееспособность через процедуру эмансипации. После этого несовершеннолетний сможет вести бизнес без необходимости получать согласие родителей.
Читайте также: