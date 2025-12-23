Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с новогодними елками
В России выявили всплеск мошенничества с «заснеженными елками»
Искусственный интеллект «Яндекс Браузера» выявил всплеск предновогодней схемы обмана покупателей в интернете, по которой мошенники предлагают купить «заснеженные» или «особые» новогодние ели с доставкой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
По данным издания, злоумышленники создают сайты и размещают там привлекательные фотографии елок.
«Пользователю предлагают оформить заказ, указав имя и номер телефона. Вскоре после этого с пользователем связывается «менеджер», который высылает ссылку для оплаты заказа. После получения денег «продавец» исчезает, а товар не доставляется», — говорится в материале.
Руководитель направления обучения кибербезопасности в Яндексе Александр Лунев предупредил, что такие сайты сложно отличить от настоящих. Он посоветовал обращать внимание на странные адреса, отсутствие юридических данных и отзывов на магазин в поисковой выдаче. Кроме того, нельзя переходить по платежным ссылкам из чатов и оплачивать заказы только на самом сайте.
Тем временем заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил в разговоре с RT, что открытый профиль в соцсети является полноценным источником данных для киберпреступников.
«Информация, которую пользователи считают безобидной, в руках мошенников превращается в мощный инструмент для целевых атак, социальной инженерии и причинения реального финансового и репутационного ущерба. Собранные данные становятся основой для фишинга высочайшего качества — так называемого spear-фишинга», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что преступники могут создать персонализированные сообщения, зная имя, место работы, круг интересов, имена друзей и родственников.
По его словам, человеку могут отправить письмо якобы от коллеги или трогательное сообщение от «старого друга» с просьбой о помощи. Мошенники также могут использовать данные (девичья фамилия матери, кличка первого питомца, город рождения) для взлома аккаунтов.