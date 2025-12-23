Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с новогодними елками

23 декабря 2025, 19:15

В России выявили всплеск мошенничества с «заснеженными елками»

Фото: iStock/Dizfoto

Искусственный интеллект «Яндекс Браузера» выявил всплеск предновогодней схемы обмана покупателей в интернете, по которой мошенники предлагают купить «заснеженные» или «особые» новогодние ели с доставкой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».





По данным издания, злоумышленники создают сайты и размещают там привлекательные фотографии елок.





«Пользователю предлагают оформить заказ, указав имя и номер телефона. Вскоре после этого с пользователем связывается «менеджер», который высылает ссылку для оплаты заказа. После получения денег «продавец» исчезает, а товар не доставляется», — говорится в материале.

«Информация, которую пользователи считают безобидной, в руках мошенников превращается в мощный инструмент для целевых атак, социальной инженерии и причинения реального финансового и репутационного ущерба. Собранные данные становятся основой для фишинга высочайшего качества — так называемого spear-фишинга», — рассказал эксперт.