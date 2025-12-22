Девочка-подросток из Химок отдала мошенникам более 4,9 млн рублей
Мошенники обманули 14-летнюю жительницу Химок и заставили отдать им все деньги и драгоценности из семейного сейфа. Общий ущерб составил свыше 4,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сначала девочке позвонил неизвестный мужчина, представился доставщиком цветов и сказал, что для получения заказа нужно продиктовать код из смс.
«После этого подростку начали поступать звонки якобы от сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что мошенники узнали персональные данные её родителей, поэтому теперь все семейные ценности и сбережения нужно передать их посыльному для декларирования», — говорится в сообщении.Заявление в полицию подала мама девочки. Полицейские сумели установить личность курьера мошенников и задержали его. Им оказался 23-летний житель Тверской области. Сейчас ведётся поиск остальных участников преступной схемы.