Девочка-подросток из Химок отдала мошенникам более 4,9 млн рублей

22 декабря 2025, 19:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Мошенники обманули 14-летнюю жительницу Химок и заставили отдать им все деньги и драгоценности из семейного сейфа. Общий ущерб составил свыше 4,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Сначала девочке позвонил неизвестный мужчина, представился доставщиком цветов и сказал, что для получения заказа нужно продиктовать код из смс.

«После этого подростку начали поступать звонки якобы от сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что мошенники узнали персональные данные её родителей, поэтому теперь все семейные ценности и сбережения нужно передать их посыльному для декларирования», — говорится в сообщении.