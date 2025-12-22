МВД предупредило о новой схеме мошенничества с имитацией взлома аккаунтов «Госуслуг»
В МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники имитируют взлом аккаунтов на онлайн-сервисах, а затем убеждают жертв самостоятельно перезванивать им на поддельные номера «технической поддержки». Об этом пишет ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, преступники массово рассылают жертвам сообщения о якобы несанкционированном доступе к личному кабинету пользователя.
В качестве примера приводится случай с москвичкой, которой в ноябре написал неизвестный. Он представился бухгалтером ЖСК.
В Егорьевске мошенник обманул желающего купить пистолет на 300 000 рублей
После перехода по присланной аферистом ссылке женщина получила уведомление о «взломе» её страницы на «Госуслугах» с указанием номера для связи со «специалистом техподдержки».
Далее, под видом сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, мошенники убедили жертву перевести деньги на подконтрольные им карты для «пресечения несанкционированного списания банковских средств».
В результате потерпевшая лишилась более миллиона рублей.