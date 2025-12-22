МВД предупредило о новой схеме мошенничества с имитацией взлома аккаунтов «Госуслуг»

22 декабря 2025, 04:55

Фото: iStock/welcomia

В МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники имитируют взлом аккаунтов на онлайн-сервисах, а затем убеждают жертв самостоятельно перезванивать им на поддельные номера «технической поддержки». Об этом пишет ТАСС.





Как пояснили в ведомстве, преступники массово рассылают жертвам сообщения о якобы несанкционированном доступе к личному кабинету пользователя.



В качестве примера приводится случай с москвичкой, которой в ноябре написал неизвестный. Он представился бухгалтером ЖСК.



