Названа новая уязвимость WhatsApp: как сохранить свои данные

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Аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумали новые схемы, чтобы похитить аккаунт. Об этом предупредил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в разговоре с «Прайм».
«Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам», — отметил эксперт.Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит установить защиту в виде двухшаговой аутентификации, на регулярной основе обновлять приложение и проверять привязанные устройства. Фомин также призвал игнорировать звонки и сообщения с чужих номеров и не сообщать в переписке свои личные данные, которые могут быть использованы против пользователя.
Ранее аналитик Владимир Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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