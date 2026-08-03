Россиянам объяснили, когда больничный можно оформить дистанционно

03 августа 2026, 06:44

Депутат Леонов: При некоторых заболеваниях больничный можно оформить дистанционно

Фото: iStock/Nanci Santos

В России при некоторых заболеваниях можно открыть больничный лист без личного визита к врачу. Такое разъяснение дал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Речь идёт о случаях, когда у пациента диагностируют коронавирус, грипп или ОРВИ. Для оформления больничного листа достаточно лишь наличия соответствующих симптомов. Также потребуется позвонить в колл-центр по номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники.



