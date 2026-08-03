Россиянам объяснили, когда больничный можно оформить дистанционно
Депутат Леонов: При некоторых заболеваниях больничный можно оформить дистанционно
В России при некоторых заболеваниях можно открыть больничный лист без личного визита к врачу. Такое разъяснение дал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Речь идёт о случаях, когда у пациента диагностируют коронавирус, грипп или ОРВИ. Для оформления больничного листа достаточно лишь наличия соответствующих симптомов. Также потребуется позвонить в колл-центр по номеру 122 или в регистратуру своей поликлиники.
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Как правило, такой документ выдают на семь дней. Если за это время наступает выздоровление, можно закрыть больничный дистанционно – без повторного визита в медучреждение. Однако если пациент не успеет поправиться за неделю, продлить лист удалённо не получится. Гражданину придётся вызывать врача на дом или идти в поликлинику.
При этом Леонов напомнил, что недавно появилась возможность закрывать больничные листы и через мессенджер MAX. Согласно материалу RT, теперь лечащий врач может оценивать состояние пациента с помощью телемедицинских технологий.
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