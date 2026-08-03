Психиатр назвала слова, требующие срочной реакции близких
Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева призвала серьезно воспринимать слова человека о том, что он мешает близким или что без него всем станет легче. Подобные высказывания иногда говорят о крайне тяжелом внутреннем состоянии.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила: особого внимания требуют неожиданные прощания, раздача значимых вещей, стремление закрыть все незавершенные дела, уход от общения, бессонница и резкие эмоциональные перепады. Алексеева посоветовала не бояться прямого вопроса о мыслях навредить себе. По словам врача, такой разговор не подталкивает к трагедии, но дает человеку шанс открыто рассказать о переживаниях.
Во время беседы не стоит спорить, стыдить собеседника или говорить ему «соберись». Важнее спокойно выслушать, признать серьезность ситуации и предложить помощь. Сохранять подобные признания в тайне нельзя. Если человек сообщает о намерении умереть или находится в тяжелом опьянении, нужно позвонить по номеру 112 и остаться рядом до приезда специалистов. При повторяющихся разговорах о бессмысленности жизни психиатрическую консультацию следует организовать как можно скорее.
Важно не игнорировать длительную усталость, тревогу, бессонницу, потерю интереса к привычным делам и ощущение, что «ничего не имеет смысла». Такие состояния не всегда проходят сами: полезно вовремя снизить нагрузку, наладить сон и питание, добавить посильную физическую активность и регулярные прогулки. Не стоит требовать от себя мгновенного восстановления — маленькие шаги и стабильный режим часто важнее резких перемен.
Поддержка других людей — один из главных факторов защиты. Старайтесь не оставаться наедине с тяжелыми мыслями: поговорите с близким человеком, другом, коллегой или психологом, даже если кажется, что вы «не хотите никого беспокоить». Просить о помощи нормально. Полезно заранее составить список тех, кому можно написать или позвонить в сложный момент, а также занятий и мест, которые помогают хотя бы немного почувствовать себя спокойнее.
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