Психиатр назвала слова, требующие срочной реакции близких

03 августа 2026, 09:31

Психиатр Алексеева: есть опасные фразы, которые кричат о суицидальном кризисе

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева призвала серьезно воспринимать слова человека о том, что он мешает близким или что без него всем станет легче. Подобные высказывания иногда говорят о крайне тяжелом внутреннем состоянии.