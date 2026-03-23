Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед индексацией пенсий
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал об активизации мошенников перед апрельской индексацией пенсий.
В беседе с RT Воронин сообщил, что самую известную уловку аферисты связывают с наличием «неучтённого стажа».
«Мошенники могут звонить гражданам под видом сотрудников СФР или юристов, предлагая помочь зачесть трудовой стаж, чтобы увеличить пенсию и сумму индексации. Такая мошенническая схема сводится к необходимости назвать «код из смс», чтобы подтвердить запись в отделение СФР или на приём к юристу», — объяснил он.Эксперт отметил: потерпевший называет «код» и теряет доступ к «Госуслугам». Мошенники шантажируют взломанной учётной записью, вымогают деньги или заставляют совершить противоправные действия. Киберэксперт добавил: чтобы не стать жертвой, нельзя сообщать по телефону личную информацию и коды из смс, вне зависимости от предлога собеседников.