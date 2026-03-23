Стало известно, зачем взломщики следят за россиянами через умные устройства

23 марта 2026, 16:11

IT-эксперт Геллер: взломщики следят за людьми через гаджеты с целью шантажа

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артём Геллер заявил, что взломщики используют умные устройства для слежки за обычными людьми с целью последующего шантажа.





В беседе с NEWS.ru Геллер пояснил, что в зону риска попадают не только умные колонки, но и камеры, роботы-пылесосы и другая бытовая техника.

«Такие взломы происходят довольно часто. Они бывают заказными или локальными, когда кто-то хочет посмотреть именно за вами в конкретных целях. Есть большие дыры и в безопасности компаний. Причина локальных взломов — всевозможный шантаж, распространение персональной информации, утечки данных. Под разными предлогами россиян могут вынуждать сделать какие-то незаконные вещи», — пояснил эксперт.