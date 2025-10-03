В Химках поймали пособницу мошенников, укравших у пенсионерки 500 тысяч рублей

03 октября 2025, 21:47

оригинал Фото: Istock / zoka74

В Химках полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на полмиллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила в 500 тысяч рублей.



«Потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась старшей по дому, и попросила продиктовать код из СМС-уведомления для смены ключей от домофона. После выполнения требований разговор прекратился. Далее пенсионерке поступали звонки от якобы сотрудников Росфинмониторинга и правоохранителей, которые рассказали, что с её банковского счёта перевели деньги на поддержку Украины. Для сохранения средств и во избежание уголовной ответственности их нужно снять со счёта и передать доверенному лицу», – пояснила Петрова.