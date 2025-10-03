В Химках поймали пособницу мошенников, укравших у пенсионерки 500 тысяч рублей
В Химках полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на полмиллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила в 500 тысяч рублей.
«Потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась старшей по дому, и попросила продиктовать код из СМС-уведомления для смены ключей от домофона. После выполнения требований разговор прекратился. Далее пенсионерке поступали звонки от якобы сотрудников Росфинмониторинга и правоохранителей, которые рассказали, что с её банковского счёта перевели деньги на поддержку Украины. Для сохранения средств и во избежание уголовной ответственности их нужно снять со счёта и передать доверенному лицу», – пояснила Петрова.После выполнения всех инструкций пенсионерка поняла, что её обманули.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в полицию 42-летнюю местную жительницу. Та дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантку отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления, а также причастность задержанной к аналогичным эпизодам преступной деятельности.