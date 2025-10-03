95-летняя блокадница поверила мошенникам и отдала все свои драгоценности
В Санкт-Петербурге мошенники похитили все драгоценности 95-летней блокадницы. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
30 сентября пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, и убедил ее в необходимости задекларировать сбережения. Однако в беседе пенсионерка честно призналась, что у нет больших денег, но есть ювелирные изделия. Тогда злоумышленник заверил, что поможет сберечь их, и отправил к ней курьера.
Общая стоимость похищенного составила 2,2 миллиона рублей. По описанию пострадавшей, к ней приходила неизвестная около 60 лет в темном пальто и платочке. Осознав, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. Изучив заявление, там возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре 20-летняя студентка отдала мошенникам пять миллионов рублей, поверив в «уголовное дело от ФСБ».
