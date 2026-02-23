В России телефонным мошенникам стало сложнее обманывать граждан
Телефонные мошенники жалуются — в РФ закончились «лохи», аргументируя это тем, что произошел резкий спад количества успешных кейсов по разводу россиян. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя силовых структур.
Большинство потенциальных жертв телефонных мошенников уже пострадали. У остальных граждан, которые могли бы поддаться психологическому давлению, просто нет средств. Обманывать их нецелесообразно, отметил эксперт.
По его мнению, ситуация с телефонным мошенничеством стабилизировалась и начала улучшаться. Например, в 2025 году количество таких преступлений сократилось примерно на 15–20%. Улучшение ситуации стало возможным благодаря мерам по кибербезопасности и работе с населением.
Представитель силовых структур подчеркнул, что снижение числа мошенничества не означает его полного исчезновения и не повод для снижения бдительности. Преступники продолжают разрабатывать новые методы воздействия на граждан, включая использование искусственного интеллекта, дипфейков и фейковых аккаунтов.
