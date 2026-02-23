В России телефонным мошенникам стало сложнее обманывать граждан

23 февраля 2026, 10:40

Baza: телефонные мошенники жалуются на резкий спад успешных разводов россиян

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные мошенники жалуются — в РФ закончились «лохи», аргументируя это тем, что произошел резкий спад количества успешных кейсов по разводу россиян. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя силовых структур.