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«Сверхсекретная миссия»: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб

В Подмосковье мошенники убедили жену военного СВО взять кредит на 1,5 млн рублей
16 апреля 2024, 17:36
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Телефонные мошенники под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб» заставили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Об инциденте в Подмосковье сообщает РИА Новости.
В настоящее время обманутой женщине оказывают всю необходимую помощь. По её словам, мошенники утверждали, что оформление кредита является необходимым, поскольку это «сверхсекретная миссия по заданию спецслужб».

Отмечается, что женщину обнаружили в банке, где она собиралась оформить уже второй кредит. Её остановили, после чего узнали о схеме обмана.



Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области предупредили родственников военнослужащих о новой мошеннической схеме. Представляясь волонтёрами, мошенники грабят граждан или заставляют брать кредиты.

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#подмосковье
#деньги
#кредит
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Экономист Краснощеков назвал страшные последствия паводков в Оренбуржье
Экономист Краснощеков спрогнозировал опустынивание земель после паводков
16 апреля 2024, 18:28

Фото: iStock/Stefano Marzoli

Заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков заявил, что паводки в Оренбургской области нанесут урон экономике региона, приведя в том числе к опустыниванию земель.
«Основные проблемы – это снижение уровня природного плодородия почвы за счёт водной эрозии и загрязнение пойменных почв сточными водами из городской среды, что может сказаться на снижении продуктивности сельскохозяйственных земель. Возможно сокращение биоресурсов водных объектов, которое произойдет за счет их гибели на затопленных территориях», – добавил в беседе с Газета.ру Краснощеков.

Ранее жительница Ишима Юлия поделилась, что вода в город пока не пришла, а обстановка в населённом пункте спокойная.

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#вода
#паводок
#загрязнение
#экономика
#экология
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В Подмосковье нашли три боеприпаса времён ВОВ
16 апреля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны были обнаружены 15 и 16 апреля в Рузском городском округе, Солнечногорске и Клину, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В округе Клин боеприпас жители обнаружили на обочине просёлочной дороги. Они сразу вызвали спасателей. Взрывотехники определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной», — говорится в сообщении.
В Рузском округе опасную находку сделал хозяин дачи в деревне Григорово во время строительных работ на своём участке. Приехавшие специалисты установили, что это артиллерийский снаряд.

А третий боеприпас — 82-миллиметровую миномётную мину — местные жители нашли по время прогулки по лесу у деревни Баранцево городского округа Солнечногорск.

Взрывотехники поместили боеприпасы в специальные контейнеры, вывезли в безопасное место и уничтожили.

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#боеприпасы
#великая отечественная война
#солнечногорск
#клин
#рузский городской округ
#спасатели
#мособлпожспас
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Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Khaleej Times: ливни, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог
16 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/Mr_Twister

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Об этом сообщает Khaleej Times.
Обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.

Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций сообщило о перебоях в движении поездов между двумя станциями местного метро. Власти просят государственных служащих работать из дома, школы перешли на онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Есть угроза подтопления поселка Тукай.

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#оаэ
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Футболит Обухов рассказал, как пережил паводок в Оренбурге
Футболит Обухов: Вокруг дома строили баррикады
16 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился тем, как жители города пережили паводок.
Отмечается, что в городе затопило более 5,5 тысячи домов.

«Я живу недалеко от набережной, в 300 метрах. С приходом паводка затопило всю набережную. Вода подходила все ближе. Вокруг моего дома строили баррикады, чтобы она не прошла дальше. Отключали свет и воду», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Обухов.

Он добавил, что ситуацию спасали игры, во время которых была возможность заселится в отель, где есть всё необходимое, включая свет и воду.

Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.

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#свет
#паводок
#оренбургская область
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В Луховицах потушили лесной пожар
16 апреля 2024, 17:20

Фото: iStock/Marc Bruxelle

Возгорание произошло в Чернореченском участковом лесничестве рядом с городом Луховицы, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители. Они сообщили о нём в лесничество. На место была немедленно направлена техника, за тушение взялись четыре сотрудника лесопожарных служб. На ликвидацию пожара им потребовалось меньше часа», — отмечается в сообщении.
В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, виновных ждёт административная и уголовная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить за пожар от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы сроком от восьми лет.

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Найти «кислотного маньяка» из Подмосковья помогли камеры «Безопасного региона»
16 апреля 2024, 17:12

Фото и видео: пресс-служба ГУРБ МО

Камеры системы «Безопасный регион» помогли установить преступника, облившего женщин химической жидкостью в Монине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Сообщения о нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку поступили в дежурную часть отдела полиции города Лосино-Петровский 10 апреля. Неизвестный облил потерпевших химической жидкостью, что вызвало серьёзные ожоги. Оба инцидента зафиксировали камеры «Безопасного региона», что и помогло выяснить личность преступника», – говорится в сообщении.
Предполагаемым преступников оказался житель посёлка Монино. Его задержали благодаря оперативной работе следователей и сотрудников МУ МВД «Щёлковское».

Мужчина признался в содеянном, его поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#подмосковье
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Самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково»
В «Пулково» экстренно посадили самолёт, летевший из Калининграда в Москву
16 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/Diy13

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге самолёт совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Самолёт, следовавший по маршруту Калининград — Москва, экстренно приземлился в Петербурге из-за технической неисправности. Отмечается, что в салоне выпали кислородные маски.

На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В настоящее время Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России приступило к доследственной проверке по оказанию услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета
Рогов: в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета
16 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы подорвали депутата Акимовского окружного совета», – написал Рогов.

По его словам, за терактом стоит украинская сторона.

По некоторым данным, речь идет о депутате от партии «Единая Россия» Антоне Якименко. Он Является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».

Информации о состоянии пострадавшего в настоящее время нет. Известно, что злоумышленники осуществили подрыв автомобиля парламентария.

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Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Задержан мужчина, фиктивно зарегистрировавший дома 2 фигурантов дела «Крокуса»
16 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Твери арестован владелец жилья, который фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади подозреваемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Московского районного суда.
Уроженец Таджикистана, имеющий двойное гражданство, прописал в своей квартире двух братьев, арестованных прежде за пособничество террористам.

Так как следствие предполагало, что подозреваемый может скрыться, было принято решение о ходатайстве об аресте. Мужчина признал вину в полном объеме.

В настоящее время продолжает устанавливаться весь круг лиц причастных к теракту в Подмосковье.

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#подмосковье
#гражданство
#следствие
#крокус сити холл
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