«Сверхсекретная миссия»: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб

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Телефонные мошенники под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб» заставили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Об инциденте в Подмосковье сообщает РИА Новости.
В настоящее время обманутой женщине оказывают всю необходимую помощь. По её словам, мошенники утверждали, что оформление кредита является необходимым, поскольку это «сверхсекретная миссия по заданию спецслужб».
Отмечается, что женщину обнаружили в банке, где она собиралась оформить уже второй кредит. Её остановили, после чего узнали о схеме обмана.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области предупредили родственников военнослужащих о новой мошеннической схеме. Представляясь волонтёрами, мошенники грабят граждан или заставляют брать кредиты.
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Отмечается, что женщину обнаружили в банке, где она собиралась оформить уже второй кредит. Её остановили, после чего узнали о схеме обмана.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области предупредили родственников военнослужащих о новой мошеннической схеме. Представляясь волонтёрами, мошенники грабят граждан или заставляют брать кредиты.
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Анастасия Чинкова