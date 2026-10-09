Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

09 октября 2026, 12:08

Доцент Щербаченко: мошенники предлагают инвестиции на сайтах знакомств

Фото: Istock/Urupong

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники осваивают сайты знакомств и предлагают жертвам помощь в инвестициях.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что злоумышленники сначала делятся историями о своих достижениях, а затем предлагают проверенный способ заработка.

«Мошенники на сайтах знакомств начинают рассказывать, как хорошо зарабатывают на инвестициях, предлагают «проверенную площадку», просят помочь с переводом или прислать код из СМС для регистрации на площадке или любого другого фактора. Главное для мошенников: обязательно получить код у жертвы», — подчеркнул доцент.