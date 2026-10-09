Юрист объяснила, когда работодатели могут отменить удалёнку
Работодатели могут вернуть сотрудников с удалённой работы в офис, но порядок зависит от условий трудового договора и причины изменения формата работы. В некоторых случаях работодателю потребуется согласие работника, а в других достаточно дождаться окончания установленного срока удалёнки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист Елена Рудакова.
По словам специалиста, дистанционный формат работы закрепляют в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Удалёнка может быть постоянной, временной — сроком до шести месяцев — или периодической, когда сотрудник чередует работу дома и в офисе.
Если дистанционная работа была временной, работодатель может вернуть сотрудника в офис после окончания установленного срока.
«Во всех остальных случаях формат работы меняют по соглашению с работником или по процедуре изменения условий труда», — объяснила РудаковаОтдельные правила действуют при чрезвычайных обстоятельствах, например эпидемиях и катастрофах, когда находиться в офисе небезопасно. В такой ситуации работодатель вправе временно перевести сотрудников на удалёнку.
«На такую удаленку переводят временно, на период ЧС приказом работодателя. Приказом ее же и отменяют. Согласие работника не нужно, это прописано в статье 312.9 ТК РФ», — уточнила она.Если сотрудник отказывается возвращаться в офис, работодатель должен обосновать изменение условий труда. Как пояснила Рудакова, у компании должны быть реальные организационные или технологические причины и доказательства необходимости такого решения. Работник вправе оспорить эти основания.
При отказе сотрудника продолжать работу на новых условиях работодатель должен письменно предложить ему имеющиеся вакансии — соответствующие квалификации и оплате труда либо нижестоящие и нижеоплачиваемые. Если подходящих мест нет или сотрудник отказывается от предложений, трудовой договор могут расторгнуть на основании пункта 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ.
При увольнении работодатель обязан оформить приказ, внести необходимые сведения в трудовую книжку и произвести окончательный расчёт. Если приказ об увольнении оформлен электронно, его бумажную копию должны направить сотруднику заказным письмом с уведомлением в течение трёх дней.