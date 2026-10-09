Юрист объяснила, когда работодатели могут отменить удалёнку

09 октября 2026, 10:43

Стало известно, в каких случаях сотрудника могут обязать вернуться в офис

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Работодатели могут вернуть сотрудников с удалённой работы в офис, но порядок зависит от условий трудового договора и причины изменения формата работы. В некоторых случаях работодателю потребуется согласие работника, а в других достаточно дождаться окончания установленного срока удалёнки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист Елена Рудакова.





По словам специалиста, дистанционный формат работы закрепляют в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Удалёнка может быть постоянной, временной — сроком до шести месяцев — или периодической, когда сотрудник чередует работу дома и в офисе.



Если дистанционная работа была временной, работодатель может вернуть сотрудника в офис после окончания установленного срока.

«Во всех остальных случаях формат работы меняют по соглашению с работником или по процедуре изменения условий труда», — объяснила Рудакова

«На такую удаленку переводят временно, на период ЧС приказом работодателя. Приказом ее же и отменяют. Согласие работника не нужно, это прописано в статье 312.9 ТК РФ», — уточнила она.