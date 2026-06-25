Мошенники выманили у подростка из Щёлкова более 500 тысяч рублей

25 июня 2026, 16:09

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17-летний житель Щёлкова отдал телефонным мошенникам семейные драгоценности на общую сумму более 500 тысяч рублей, чтобы защитить родителей от уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В полицию обратилась мать пострадавшего. Следствие установило, что подростку поступали звонки от лжесотрудников службы безопасности портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и ФСБ.





«Злоумышленники убедили молодого человека, что его личными данными завладели преступники, которые теперь смогут от имени его родителей оформить кредит, а деньги перевести ВСУ. И чтобы спасти близких от обвинения в соучастии экстремизму, нужно собрать в доме все ценности и отдать их «для декларирования», — говорится в сообщении.