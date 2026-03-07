Мошенники назначили «прощальный вечер» Симоньян из-за её болезни
Маргарита Симоньян разоблачила фейк о своём «прощальном вечере» в Москве
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в личном блоге предупредила о мошенниках, которые распространяют приглашения на её «прощальный вечер». Маргарита назвала эту информацию фейком и призвала не доверять анонсам.
В начале марта в интернете появилась афиша с обращением от имени Симоньян. В тексте говорилось о проведении «прощального вечера» 7–9 марта в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве.
От имени медиаменеджера пользователей приглашали «поговорить, обняться и посмеяться сквозь слезы». Главный редактор RT оперативно отреагировала на публикацию.
«Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк», — заявила она.Пользователи обратили внимание на ошибку в слове «непростый» в тексте объявления и усомнились в авторстве телеведущей. Другие комментаторы пожелали Симоньян здоровья и связали появление фейка с народной приметой о долголетии.