Мошенники назначили «прощальный вечер» Симоньян из-за её болезни

07 марта 2026, 20:03

Маргарита Симоньян разоблачила фейк о своём «прощальном вечере» в Москве

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в личном блоге предупредила о мошенниках, которые распространяют приглашения на её «прощальный вечер». Маргарита назвала эту информацию фейком и призвала не доверять анонсам.





В начале марта в интернете появилась афиша с обращением от имени Симоньян. В тексте говорилось о проведении «прощального вечера» 7–9 марта в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве.



От имени медиаменеджера пользователей приглашали «поговорить, обняться и посмеяться сквозь слезы». Главный редактор RT оперативно отреагировала на публикацию.

«Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк», — заявила она.