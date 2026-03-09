«Мошеловка» предупредила россиян о схеме с обратным звонком

09 марта 2026, 11:18

Мошеловка: аферисты массово перешли на схему с обратным звонком

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники начали массово использовать схему «обратного звонка». Они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах с предупреждением о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» и просят срочно перезвонить, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.