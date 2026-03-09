«Мошеловка» предупредила россиян о схеме с обратным звонком
Мошенники начали массово использовать схему «обратного звонка». Они рассылают SMS или сообщения в мессенджерах с предупреждением о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» и просят срочно перезвонить, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным экспертов, в таких сообщениях обычно говорится: «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…». После звонка человек попадает в фальшивый колл-центр «службы поддержки», где его убеждают сообщить данные банковской карты или продиктовать код из SMS.
Основная цель злоумышленников — пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. В «Мошеловке» отмечают, что в марте схема особенно актуальная — из‑за появления новых механизмов защиты преступники меняют подход и делают ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.
Специалисты советуют не перезванивать по номерам из сообщений от незнакомых отправителей. Если же звонок уже состоялся и вам предлагают «перевести деньги на безопасный счет», разговор нужно немедленно прекратить. В «Мошеловке» подчеркивают, что сотрудники госорганов и финансовых организаций не просят клиентов перезванивать на мобильные номера.
Читайте также: