Академик РАН перечислил пять вакцин, которые значительно продлят жизнь пожилым людям
Академик и заместитель президента РАН Александр Румянцев заявил, что вакцинация от пяти опасных инфекций способна существенно продлить жизнь пожилых людей. Его слова приводит РИА Новости.
Ученый объяснил, что для защиты от наиболее опасных инфекций необходимы прививки от гриппа, пневмококка, гемофильной палочки, ветряной оспы и вируса папилломы человека (ВПЧ). При этом вакцинация от гриппа должна быть ежегодной — старшему поколению не следует этим пренебрегать.
Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления
Румянцев подчеркнул, что начинать такую вакцинацию следует в возрасте 60–65 лет, так как инфекции часто приводят к осложнениям заболеваний именно у этой категории населения. Тяжелые случаи, в свою очередь, часто приводят к летальному исходу.
Согласно материалу, предложения учёных по системной вакцинации пожилых людей уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев предупредил, что всего 20-30 секунд на морозе в легкой одежде могут обернуться тяжелой вирусной или бактериальной инфекцией.