Академик РАН перечислил пять вакцин, которые значительно продлят жизнь пожилым людям

31 января 2026, 02:49

Фото: iStock/Inside Creative House

Академик и заместитель президента РАН Александр Румянцев заявил, что вакцинация от пяти опасных инфекций способна существенно продлить жизнь пожилых людей. Его слова приводит РИА Новости.





Ученый объяснил, что для защиты от наиболее опасных инфекций необходимы прививки от гриппа, пневмококка, гемофильной палочки, ветряной оспы и вируса папилломы человека (ВПЧ). При этом вакцинация от гриппа должна быть ежегодной — старшему поколению не следует этим пренебрегать.



