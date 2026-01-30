«Мама, люблю тебя. Увидимся позже»: Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть Кэтрин О’Хары
Канадская актриса Кэтрин О’Хара ушла из жизни в возрасте 71 года. Новость об уходе актрисы вызвала волну соболезнований. Её «экранный сын», актёр Маколей Калкин, растрогал поклонников эмоциональным постом, в котором попрощался с умершей звездой.
Маколей Калкин и Кэтрин О’Хара запомнились многим зрителям по их ролям в культовом проекте «Один дома». Звезды сохраняли теплые отношения даже после завершения совместных съемок.
«Мама. Я думал, у нас ещё есть время… Я хотел большего. Хотел посидеть рядом с тобой. Я слышал тебя, но мне было что ещё сказать. Люблю тебя. Увидимся позже», — написал актер.Свои слова он сопроводил кадром из фильма и недавшим фото со встречи с О’Харой на Голливудской аллее славы. Тогда актриса отмечала, что детство Калкина проходило непросто из-за ранней славы. Она, будучи «неродной мамой», гордилась тем, в какого человека он вырос.
Напомним, что причины смерти О’Хары пока не раскрываются. О ее уходе из жизни стало известно вчера вечером.