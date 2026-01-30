«Мама, люблю тебя. Увидимся позже»: Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть Кэтрин О’Хары

30 января 2026, 23:54

Звезда «Один дома» Маколей Калкин эмоционально простился с умершей Кэтрин О’Харой

Маколей Калкин (Фото: Instagram* @culkamania)

Канадская актриса Кэтрин О’Хара ушла из жизни в возрасте 71 года. Новость об уходе актрисы вызвала волну соболезнований. Её «экранный сын», актёр Маколей Калкин, растрогал поклонников эмоциональным постом, в котором попрощался с умершей звездой.





Маколей Калкин и Кэтрин О’Хара запомнились многим зрителям по их ролям в культовом проекте «Один дома». Звезды сохраняли теплые отношения даже после завершения совместных съемок.





«Мама. Я думал, у нас ещё есть время… Я хотел большего. Хотел посидеть рядом с тобой. Я слышал тебя, но мне было что ещё сказать. Люблю тебя. Увидимся позже», — написал актер.