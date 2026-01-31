В рамках громкого дела Эпштейна появились шокирующие обвинения в адрес рэпера Эминема

31 января 2026, 01:49

Mash: Эминема обвинили в том, что он не помешал Пи Дидди во время изнасилования

Эминем (Фото: Instagram* @eminem)

Появились новые шокирующие обвинения в адрес знаменитых музыкантов в рамках громкого дела Джеффри Эпштейна. Одна из жертв рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P. Diddy), утверждает, что его коллега Эминем присутствовал во время изнасилования. Об этом пишет Telegram-канал Mash.





Отмечается, что Эминем не вмешался, чтобы остановить Пи Дидди. Согласно показаниям женщины, инцидент случился в 2002-2004 годах. Тогда пострадавшая, будучи подростком, работала в загородном клубе в штате Огайо, куда приезжали Эпштейн и Гислейн Максвелл. В один из вечеров там появился рэпер Эминем.



