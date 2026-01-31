В рамках громкого дела Эпштейна появились шокирующие обвинения в адрес рэпера Эминема
Mash: Эминема обвинили в том, что он не помешал Пи Дидди во время изнасилования
Появились новые шокирующие обвинения в адрес знаменитых музыкантов в рамках громкого дела Джеффри Эпштейна. Одна из жертв рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P. Diddy), утверждает, что его коллега Эминем присутствовал во время изнасилования. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Эминем не вмешался, чтобы остановить Пи Дидди. Согласно показаниям женщины, инцидент случился в 2002-2004 годах. Тогда пострадавшая, будучи подростком, работала в загородном клубе в штате Огайо, куда приезжали Эпштейн и Гислейн Максвелл. В один из вечеров там появился рэпер Эминем.
Молодую девушку принуждали к сексу с гостями, удерживая силой. Ей также вводили неизвестные вещества. Воспоминания жертвы обрывочны, «как в тумане». Она говорит, что в один момент оказалась голой в ванной — к ее горлу приставили нож, обещая убить и выкинуть тело в мусорный бак.
Пострадавшая помнит, что заявляла о непричастности Эминема к сексуальным актам, но не может быть полностью уверена в том, что происходило. Возможно, издевательства сняли на видео. Женщина также упоминает, что Пи Дидди фигурировал в её жизни в другие годы.
Ранее сообщалось, что в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна содержатся показания и переписка, где упоминаются известные публичные фигуры. Так, например, имя президента США Дональда Трампа встречается более трёх тысяч раз.