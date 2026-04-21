Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ипотекой
Мошенники начали использовать тему ипотеки для обмана россиян. Об этом рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
В качестве примера он привел предложение оформления ипотеки за вознаграждение или на льготных условиях.
«Суть обеих схем сводится к тому, что жертва оформляет ипотеку, но в итоге остаётся и без приобретённого жилья, и без того вознаграждения, которое обещали собеседники, но при этом получает долг перед банком», — рассказал Воронин в разговоре с RT.
Эксперт подчеркнул, что абсолютно все обещания, связанные с получением вознаграждения за взятие кредита или ипотеки, являются мошенническими схемами.
Воронин призвал не продолжать общение с незнакомцем, который предлагает по телефону помощь в оформлении любого займа.