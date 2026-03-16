Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с кэшбэком в 2026 году

16 марта 2026, 18:04

Гендиректор Гаус: за выгодными предложениями кэшбэка может скрываться фишинг

В 2026 году мошенники подняли охоту за персональными данными на новую высоту, сделав ставку на психологию «быстрой выгоды».





Генеральный директор компании «АТОМЪ» Глеб Гаус в беседе с «Аргументами недели» предупреждает, что предложения вернуть «половину стоимости» покупок нередко оказываются приманкой. За ней скрываются фишинговые страницы и вредоносные трояны.



Слово «кэшбэк» давно стало для многих символом маленькой победы. Приятно получить часть потраченного обратно, будто удалось перехитрить систему. Банки и ритейл действительно борются за клиентов, повышая проценты и придумывая акции. Но в 2026 году этим начали пользоваться злоумышленники, предлагая «возвраты», которые выглядят слишком щедро, чтобы быть правдой — и именно поэтому работают.





«В этот момент включается психологическая ловушка "найденных денег". Человек боится упустить то, что уже считает своим. На поддельном сайте, который один в один копирует страницу банка, вас просят ввести не только номер карты, но и CVC-код, а затем и код из СМС. Но вместо зачисления происходит списание. В этот момент вы не подтверждаете получение — вы подписываете приговор своим сбережениям», — пояснил собеседник.

«Магия кэшбэка работает на простом человеческом желании получить что-то даром. Важно запомнить: ни один банк не будет просить вас вводить полные данные карты и секретные коды для зачисления бонусов. Настоящий кэшбэк начисляется автоматически внутри банковской экосистемы. Если для получения «подарка» от вас требуют активных действий на сторонних ресурсах — перед вами преступник», — добавил Гаус.

«Ваши деньги любят тишину и не терпят суеты вокруг «бесплатных» подарков. Лучший кэшбэк — это тот, который остался на вашей карте благодаря вашей бдительности», — резюмирует эксперт.