В Госдуме предложили сажать сотрудников МФЦ, нелегально помогающих мигрантам

16 февраля 2026, 21:00

Депутат Панеш: россиянам, имеющим родню за рубежом, нельзя работать с мигрантами

Фото: Istock/seb_ra

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил запретить допуск к миграционным документам для бывших иностранцев и лиц с родственниками за рубежом. По его словам, это необходимо для исключения коррупции и злоупотреблений в МФЦ.





В беседе с «Газетой.Ru» Панеш указал на жалобы о нелегальной помощи мигрантам в МФЦ и призвал решить проблему жёсткими ограничениями при приёме сотрудников.



По его мнению, кандидатов на работу с иностранцами необходимо проверять на наличие родственников за рубежом. Такие связи, считает депутат, могут создать риск давления на сотрудника или использоваться для личной выгоды.

«Следует ввести уголовную ответственность для так называемых решальщиков, которые помогают мигрантам оформлять фиктивную регистрацию или подделывать документы. Мы должны создать такие условия, чтобы работать в миграционной сфере было честно и выгодно, а нарушать закон — крайне опасно и накладно», — подчеркнул депутат.