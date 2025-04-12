Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов

Фото: iStock/artoleshko
Мошенники стали использовать новую схему, представляясь сотрудниками маркетплейсов и сообщая о «проблемах» с заказами, чтобы получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Об этом предупредил Сбербанк на своём официальном сайте.
Аферисты звонят потенциальным жертвам, утверждая, что срок бесплатного хранения посылки истекает, либо посылка повреждена.
В Сбербанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов не звонят клиентам с просьбами отменить заказ или продлить хранение. Там призвали не передавать коды из SMS и личные данные незнакомцам, независимо от их якобы должности или организации.
Читайте также:
«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника
Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату
«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
«Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — уточняется в сообщении.Под предлогом решения вопроса мошенники просят жертву назвать код из SMS, который на самом деле приходит для входа в «Госуслуги». Получив код, преступники получают доступ к персональным данным: могут изменить информацию, реквизиты для пособий или оформить кредит на имя жертвы.
В Сбербанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов не звонят клиентам с просьбами отменить заказ или продлить хранение. Там призвали не передавать коды из SMS и личные данные незнакомцам, независимо от их якобы должности или организации.
Читайте также:
«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника
Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату
«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
Мария Моисеева