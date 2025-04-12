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Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату

Кабмин постановил повысить в 1,045 раза оклады военным РФ с 1 октября 2025 года
Фото: iStock/Grigorenko

Фото: iStock/Grigorenko

Правительство РФ постановило повысить зарплаты военным и сотрудникам некоторых органов власти. С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России будут увеличены в 1,045 раза. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Повышение затронет военных по контракту и призыву, сотрудников МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и федеральной фельдъегерской связи.

Согласно документу, суммы окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения. Финансирование реформы будет осуществляться за счёт федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 апреля силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру.

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Россиянам напомнили о том, как рассчитываются пени и штрафы за неоплату ЖКХ
Депутат Кошелев: штрафы за неоплату услуг ЖКХ будуть рассчитываться по ставке 9,5%
12 апреля 2025, 04:24

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Ставка штрафов и пеней за просрочку платежей за ЖКХ в России сохранится на уровне 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
По его словам, правительство РФ утвердило пониженную ставку после обращения депутатов, отменив первоначальные планы по ставке в 21%. Такая мера призвана стимулировать граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги, не допуская роста долгов и ухудшения финансового положения.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года. (...) Соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — указал он.
Парламентарий также предложил пересмотреть подходы к взысканию задолженностей, подчеркнув, что текущие санкции и ключевая ставка ЦБ не решают проблему неплатежей. По мнению депутата, необходимо искать альтернативные методы мотивации, а не ужесточать штрафы.

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Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату
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#цб
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Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов
12 апреля 2025, 03:50

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему, представляясь сотрудниками маркетплейсов и сообщая о «проблемах» с заказами, чтобы получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Об этом предупредил Сбербанк на своём официальном сайте.
Аферисты звонят потенциальным жертвам, утверждая, что срок бесплатного хранения посылки истекает, либо посылка повреждена.

«Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — уточняется в сообщении.
Под предлогом решения вопроса мошенники просят жертву назвать код из SMS, который на самом деле приходит для входа в «Госуслуги». Получив код, преступники получают доступ к персональным данным: могут изменить информацию, реквизиты для пособий или оформить кредит на имя жертвы.

В Сбербанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов не звонят клиентам с просьбами отменить заказ или продлить хранение. Там призвали не передавать коды из SMS и личные данные незнакомцам, независимо от их якобы должности или организации.

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Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату

«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
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#жертвы
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Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков
Известный кинокритик и ведущий «Кинопанорамы» Юрий Гладильщиков умер в 63 года
12 апреля 2025, 01:22

Юрий Гладильщиков (Фото: его личная страница «ВК»)

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Информацию о его смерти подтвердила дочь Анастасия в Telegram-канале «Черничные киноночи». Она пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.
«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала она.
Родственники кинокритика пока не рассказали о причинах его смерти.

Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре. Окончив факультет журналистики МГУ, он работал в «Советской России», «Литературной газете», «Независимой газете», а также вёл телепрограмму «Кинопанорама».

Его карьера включала сотрудничество с «Известиями», «Огоньком» и другими медиа, где он стал известен как авторитетный эксперт в области киноискусства. За годы творческой деятельности Юрий Гладильщиков обрел множество поклонников среди любителей кино.

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Пилоты пассажирского самолёта заметили НЛО в небе над Россией
Aviaincident: пилоты авиакомпании «Россия» увидели НЛО в небе на рейсе в Москву
11 апреля 2025, 20:06

Фото: iStock/Rathke

Пилоты самолёта авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что 10 апреля пассажирский борт Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Ижевск-Москва. Находясь примерно в 60 километрах юго-восточке Владимира экипаж самолёта доложил диспетчеру об НЛО.

Белый шар-зонд находился выше уровня полёта, примерно в 20 километрах левее от самолёта.

О произошедшем были оповещены силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом объект и сам инцидент никак не повлияли на дальнейший полёт. Самолёт вовремя приземлился в городе прибытия.

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#пво
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В Ижевске начался серийный выпуск паронов с двумя пулями для борьбы с БПЛА
11 апреля 2025, 19:59

Фото: istockphoto/alexmak72427

В Ижевске в серийное производство запущены патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Их особенность заключается в том, что внутри гильзы находятся две пули.
О новинке рассказала «Российская газета» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте предприятия-производителя. Внешне это обычный винтовочно-пулемётный патрон, известный как «3-линейный винтовочный патрон образца 1891 года», который прошёл с войсками Российской Империи, СССР и снова России с тех давних пор.

Патрон с двумя пулями позволит вдвое увеличить плотность огня, что становится наиболее эффективным для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. При этом прицельная точность огня снижается примерно в четыре раза. Верхняя пуля весит восемь граммов, вторая, расположенная внутри гильзы, — семь граммов. Именно в ходе СВО, где так массово применяются беспилотники, возникла необходимость в таких патронах, которые тепрь будут выпускаться серийно.

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