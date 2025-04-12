Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату

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Правительство РФ постановило повысить зарплаты военным и сотрудникам некоторых органов власти. С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России будут увеличены в 1,045 раза. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Повышение затронет военных по контракту и призыву, сотрудников МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и федеральной фельдъегерской связи.
Согласно документу, суммы окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения. Финансирование реформы будет осуществляться за счёт федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 апреля силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру.
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Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 апреля силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру.
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Мария Моисеева