«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono

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Силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру. Информацию об «облаве» с кадрами ситуации опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» в 2 часа ночи 12 апреля.
«Говорю своему знакомому — бежим. Мы отбежали, наверное, метров на 50. А там просто вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — передает Telegram-канал слова одного из опрошенных.
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Клиенты бара указали: в этот день многим показалось необычным объявление о бесплатном входе в заведение. Такое в прошлом случалось, но очень редко. Некоторые посетители слышали о возможном визите полиции, но не ожидали его в столь позднее время.
«Все знали, что до 12 ночи вход там 500 рублей, дальше — 1000. А тут они конкретно акцентировали, что сегодня вход free, хотя никогда такого не было на моей памяти, а я хожу с 22 года. Я еще удивился, что людей очень мало», — сказал один из очевидцев.Ранее, в ноябре 2024 года, в Mono уже проводились рейды силовиков. МВД объяснило, что причина была простой: проверка осуществлялась в рамках борьбы с ЛГБТ*-пропагандой.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Мария Моисеева