«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева резко ответила на ажиотаж после смерти рэпера Паши Техника. Ее расстроило, СМИ только о нем и пишут, в то время как проводы Техника собрали огромное количество людей. Столько внимания не уделяли даже похоронам народных артистов России, гневно поразилась она в личном Telegram-канале, на эмоциях даже добавив нецензурное ругательство.
«Похороны Паши Техника, это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения!», — высказалась она.
Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)Известный рэпер Паша Техник (он же Павел Ивлев), ушел из жизни в 40 лет. Прощание с ним прошло в храме Петра и Павла в Лефортово, куда пришли около восьми тысяч фанатов. Некоторые перекрыли улицы, лезли на заборы, а полиция даже задержала нескольких человек.
Похороны состоялись на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Фанаты из Уфы уже задумали мемориал в «Арт-квадрате» с фигурой рэпера в худи и QR-кодом о его жизни. Они говорят, что памятник станет предупреждением о вреде наркотиков.
Лера Кудрявцева (Фото: кадр видео Instagram* @leratv)
Лера не понимает, почему вокруг Техника такой шум.
«Все СМИ только и пишут о Паше Технике. Ребят, вы офигели? У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?», — написала она.Ведущая признала, что зависимости — это сложно, борьба с ними заслуживает внимания. Но она напомнила, что множество мужчин и юных парней погибают в боях, однако им подобное внимание не уделяется. А ведь они — наверняка все очень достойные люди.
Читайте также:
«Жуткая картина»: Новые подробности о смерти Паши Техника
«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева