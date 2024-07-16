Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

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Аферисты используют усложненную схему обмана людей, которые ищут работу в интернете, — используя ложных представителей ФНС. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости.
«Жертвы рассказывали о псевдонанимателях, которые требовали внести предварительную сумму для начала работы (затем пропадали), предлагали подключить демонстрацию экрана при собеседованиях (в результате чего получали доступ ко всем приложениям на компьютере), склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях», — пояснила Храпунова.В качестве примера эксперт рассказала ситуацию, с которой к специалистам обратилась обманутая россиянка.
«Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте. После нее со счета женщины списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники — «юристы» — с предложением помочь вернуть украденное. В легенду мошенники впутали и «представителей ФНС», которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», — рассказала собеседница издания.Попав на «крючок» мошенников, жертва перевела им более миллиона рублей после того, как ее обманным путём склонили взять в банках кредиты.
Чтобы не пострадать от злоумышленников, Храпунова призвала не отвечать на предложения о сотрудничестве, которые поступили от незнакомых номеров и отказываться от работы сразу, если предлагается какое-либо внесение денег.
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Алина Юрчак