Юристы предупредили россиян об опасности перевода по номеру телефона

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В Москве с 2020 года были осуждены 150 человек за пособничество терроризму. Об этом пишет RTVI.
Уточняется, что число подобных дел увеличивается по всей стране с момента теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждан привлекают к уголовной ответственности за переводы террористическим организациям или за содействие иного рода.
Согласно информации источника, юристы признают опасность для простых людей стать невольным фигурантом дела лишь за перевод по номеру телефона или поездку в такси. В данном случае речь идет о размытости формулировок в законах об экстремизме и терроризме.
Отмечается, что обвинение должно доказать прямой умысел перевода средств террористам, однако на деле следователи указывают на то, что любые действия попадают под обвинительную сторону.
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Согласно информации источника, юристы признают опасность для простых людей стать невольным фигурантом дела лишь за перевод по номеру телефона или поездку в такси. В данном случае речь идет о размытости формулировок в законах об экстремизме и терроризме.
Отмечается, что обвинение должно доказать прямой умысел перевода средств террористам, однако на деле следователи указывают на то, что любые действия попадают под обвинительную сторону.
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Екатерина Коршунова