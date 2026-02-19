Россиян предупредили о новой уловке мошенников с приложением-фейком «Госуслуги»
Киберэксперт Воронин: NFC-технология стала инструментом кражи данных
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин предупредил пользователей о новой мошеннической схеме с применением NFC-технологий.
В беседе с «RT» Воронин заявил, что злоумышленники используют приложение NFCGate, маскируя его под официальные сервисы вроде «Госуслуги. Верификация».
«Суть мошеннической схемы состоит в том, что мошенники заставляют жертву установить данное приложение, это может происходить удалённо, далее пользователи прикладывают банковскую карту к телефону, чтобы приложение считало её данные и якобы произошла верификация пользователя, но на самом деле данные карты передаются мошенникам, которые уже могут использовать её для обналичивания средств», — рассказал киберэксперт.Главная опасность — под предлогом «верификации» у жертвы выманивают пин-код. Воронин советует не открывать .apk-файлы от незнакомцев и не использовать карту для сомнительных проверок.