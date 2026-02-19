«Деньги за пять минут»: Раскрыт механизм защиты россиян от микрозаймов мошенников
Доцент Щербаченко: с 1 марта оформить микрозайм на чужое имя не получится
С 1 марта оформить онлайн-микрозайм без согласия человека не получится. Как сообщил доцент Финансового университета Пётр Щербаченко, теперь для подачи заявки заёмщику потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).
В беседе с «NEWS.ru» Щербаченко отметил, что при оформлении онлайн-займа до одного миллиона рублей микрофинансовые организации должны использовать биометрию для идентификации клиента.
«Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством РФ. Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека. Таким образом, формат «деньги за пять минут по фотографии паспорта» уходит в прошлое», — пояснил доцент.Эксперт добавил, что биометрию хранит ЕБС. Зарегистрировать её можно на «Госуслугах», в банках или МФЦ. Без подключения к ЕБС компания вправе использовать делегированную идентификацию. Щербаченко сообщил, что для микрокредитных компаний требование вступит в силу весной 2027 года.