Россиянкам назвали самый долгожданный подарок к 23 февраля

19 февраля 2026, 15:32

HYUNDAI: больше всего мужчин мечтают получить на 23 февраля инструменты

Фото: iStock/photoguns

На 23 февраля мужчины хотят получить полезные презенты — инструменты (50%), технику (36%) и подарочные сертификаты (29%). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования экспертов бренда HYUNDAI.





Отмечается, что носки, гели для душа и дезодоранты не против получить в подарок 36% мужчин, 22% ждут автомобильные аксессуары. При этом 28% мужчин хорошим подарком назвали гаджеты и электронику, 29% согласны на праздничный ужин, а 36% хотят парфюм.



Директор по продукту бренда HYUNDAI Александр Галкин отметил, что женские и мужские взгляды на подарки к 23 февраля часто не совпадают. Женщины чаще выбирают универсальные и практичные вещи, а мужчины ждут подарки, связанные с увлечениями и техникой.





«Сегодня рынок электроники предлагает десятки вариантов под разные сценарии жизни — от устройств для «умного дома» до техники для спорта, работы и хобби. При выборе подарка важно отталкиваться не от универсальных шаблонов, а от интересов мужчины, какими гаджетами он уже пользуется и о каких категориях говорит в повседневной жизни», — приводят «Известия» слова Галкина.

«Количество заказов в феврале более чем вдвое превысило январские показатели. При этом средний чек снизился с 7,2 до 5,5 тысяч рублей. Покупатели чаще выбирают более доступные ароматы или делают несколько небольших покупок вместо одного дорогого подарка», — говорится в материале.