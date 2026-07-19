Россиян предупредили о новой уловке мошенников, связанной с ЖКХ

19 июля 2026, 11:02

Доцент Щербаченко: аферисты обзванивают жильцов под видом старших по дому

Фото: Istock/NanoStockk

В России получает распространение новая схема телефонного мошенничества. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что злоумышленники используют образ старших по дому, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным граждан.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что аферисты обзванивают жильцов и рассылают сообщения в мессенджерах. Под видом старших по дому они просят предоставить личные сведения, якобы для оформления документов по ЖКХ.

«Полученную информацию аферисты могут использовать для дальнейшего «развода» жертвы. Настоящие старшие по домам не собирают персональные данные жильцов. Такие запросы поступают только от мошенников. Как защититься? Никогда не сообщайте личную информацию по телефону или в мессенджерах. При сомнениях обратитесь напрямую к старшему по дому», — отметил Щербаченко.