Россиянам рассказали, как уберечь собаку от ожогов на раскалённом асфальте

19 июля 2026, 10:00

Ветеринар Муретов: защитный воск бесполезен против ожогов лап на асфальте

Фото: Istock/Kristina Chizmar

В жару собаки часто получают ожоги лап от горячего асфальта. Хозяева используют защитный воск, но, как пояснил заведующий клиникой СПбГУВМ Юрий Муретов, от сильного нагрева он не помогает.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщил, что воск плавится и стекает при контакте с раскалённой поверхностью — это лишь уход, а не защита от ожога.

«Практический ориентир, который стоит знать точно, — тест тыльной стороной ладони: 5–7 секунд контакта с покрытием. Если руке нестерпимо горячо — собаке будет так же или хуже, и решение об изменении маршрута нужно принимать до выхода на прогулку, а не по факту хромоты дома», — отметил доктор.