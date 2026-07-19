Россиянам рассказали, как уберечь собаку от ожогов на раскалённом асфальте
Ветеринар Муретов: защитный воск бесполезен против ожогов лап на асфальте
В жару собаки часто получают ожоги лап от горячего асфальта. Хозяева используют защитный воск, но, как пояснил заведующий клиникой СПбГУВМ Юрий Муретов, от сильного нагрева он не помогает.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщил, что воск плавится и стекает при контакте с раскалённой поверхностью — это лишь уход, а не защита от ожога.
«Практический ориентир, который стоит знать точно, — тест тыльной стороной ладони: 5–7 секунд контакта с покрытием. Если руке нестерпимо горячо — собаке будет так же или хуже, и решение об изменении маршрута нужно принимать до выхода на прогулку, а не по факту хромоты дома», — отметил доктор.Муретов добавил, что подушечка лапы служит теплоизолятором за счёт толстого рогового слоя и жировой прослойки. Но при температуре выше 50°C начинается ожог: белки денатурируют, сворачиваясь, как при варке.
По словам эксперта, домашние собаки уязвимее уличных: их роговой слой тоньше, поэтому порог повреждения ниже. При ожоге нужно охладить лапу прохладной проточной водой в течение 10–15 минут, но не ледяной — лёд и ледяная вода противопоказаны.