Осужденный на 11 тысяч лет основатель криптобиржи Thodex найден мертвым в тюрьме
Основатель обанкротившейся криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер умер в тюрьме строгого режима Текирдага в Турции. Об этом сообщило турецкого издания NTV.
По предварительной информации, осуждённый содержался в одиночной камере, а его тело обнаружили возле двери в ванную комнату. Генеральная прокуратура инициировала расследование обстоятельств смерти. В качестве одной из версий рассматривается самоубийство.
В 2021 году Фарук Озер поспешно выехал из Турции, присвоив около 2 миллиардов долларов средств пользователей криптовалютной биржи Thodex. Позже его задержали в Албании и экстрадировали на родину. Суд признал предпринимателя виновным по трем пунктам и назначил ему наказание в виде 11 196 лет и 6 месяцев лет лишения свободы.
Читайте также: