Осужденный на 11 тысяч лет основатель криптобиржи Thodex найден мертвым в тюрьме

02 ноября 2025, 06:20

Фото: istockphoto / Sayan_Moongklang

Основатель обанкротившейся криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер умер в тюрьме строгого режима Текирдага в Турции. Об этом сообщило турецкого издания NTV.