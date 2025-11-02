Замерзающего рыбака спасли в Иркутской области
Замерзающего рыбака спасли на таежной реке Тагул в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В экстренные службы поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о пропаже своего супруга. По ее словам, мужчина отправился на рыбалку два дня назад, но с тех пор не выходил на связь. Последней весточкой от него стало тревожное сообщение: «Замерзаю».
Спасатели отправились на место рыбалки и обнаружили второго рыбака, который рассказал, что его друг уплыл на аэролодке. Спасатели провели шесть часов, исследуя акваторию. На звонки пропавший не отвечал.
Примерно в 7 часов утра следующего дня мужчина отправил сообщение, что видит группу спасателей. Сотрудники МЧС снова осмотрели территорию и в 15 километрах от Георгиевки обнаружили аэролодку и рыбака.
Пострадавший был в состоянии сильного переохлаждения и алкогольного опьянения. У него также отсутствовали водительские права на управление аэролодкой, двигатель которой оказался исправным. Мужчину спасли и составили на него административный протокол из-за отсутствия официального разрешения на управление маломерным судном.
