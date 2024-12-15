Россиян предупредили о новом способе мошенничества с номером СНИЛС

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Мошенники научились использовать номер СНИЛС для различных манипуляций, предупредит гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Он подчеркнул, что главная цель мошенников – получение доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Если у них имеется доступ к номеру СНИЛС, то процесс восстановления и взлома учётной записи значительно упрощается.
Через портал «Госуслуг» мошенники могут получить персональные данные жертвы, в числе которых паспортные сведения, информация о движимом и недвижимом имуществе, адрес проживания, налоговые данные и многое другое, рассказал Адамс «Газете.Ru».
Имея доступ к порталу, злоумышленники могут оформить субсидии от имени владельца аккаунта, а также изменить регистрационные данные, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для жертвы.
Нередко мошенники прибегают к оформлению микрозаймов. Как правило, компании, выдающие кредиты на небольшие суммы, не запрашивают много сведений для идентификации клиента, а вот, например, номер СНИЛС требуется всегда.
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Через портал «Госуслуг» мошенники могут получить персональные данные жертвы, в числе которых паспортные сведения, информация о движимом и недвижимом имуществе, адрес проживания, налоговые данные и многое другое, рассказал Адамс «Газете.Ru».
Имея доступ к порталу, злоумышленники могут оформить субсидии от имени владельца аккаунта, а также изменить регистрационные данные, что повлечёт за собой серьёзные проблемы для жертвы.
Нередко мошенники прибегают к оформлению микрозаймов. Как правило, компании, выдающие кредиты на небольшие суммы, не запрашивают много сведений для идентификации клиента, а вот, например, номер СНИЛС требуется всегда.
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Анастасия Чинкова