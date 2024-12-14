Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом

В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Дополнительная выплата направлена на поддержку всех категорий пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и сотрудников силовых структур. Размер выплаты будет равен месячной пенсии пенсионера на момент её начисления.