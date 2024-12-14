Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом

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Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты. О новогодних схемах преступников рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
С 1 января обычно вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, отметил эксперт. По его словам, граждане в этот период особенно «верят в волшебство», поэтому злоумышленники навязывают россиянам необычные предложения и легко вводят их в заблуждение.
Щельцин пояснил, что мошенники зачастую используют в своих схемах эффект неожиданности, заставляя потенциальных жертв срочно принимать решения. Он объяснил, что под давлением данных факторов человек теряет рассудительность и становится «легкой добычей» преступников.
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