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Россиян предупредили о «волшебных» схемах мошенников перед Новым годом

Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников
Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты. О новогодних схемах преступников рассказал в беседе с «Лентой.ру» глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.


С 1 января обычно вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, отметил эксперт. По его словам, граждане в этот период особенно «верят в волшебство», поэтому злоумышленники навязывают россиянам необычные предложения и легко вводят их в заблуждение.

Щельцин пояснил, что мошенники зачастую используют в своих схемах эффект неожиданности, заставляя потенциальных жертв срочно принимать решения. Он объяснил, что под давлением данных факторов человек теряет рассудительность и становится «легкой добычей» преступников.

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АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии
АТОР: слова вице-президента Мурадяна об абхазском бизнесе вырваны из контекста
14 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что опубликованные в средствах массовой информации высказывания являются некорректно интерпретированными цитатами. В пресс-службе АТОР отметили, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка.

Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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Эксперты оценили блокировку Viber в России
IT-эксперт Клименко: пользователи не испытают трудности после блокировки Viber
14 декабря 2024, 08:01

Фото: iStock/dimarik

Большинство российских пользователей не испытают какие-либо трудности после блокировки мессенджера Viber. Об этом сообщил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с РБК.
По мнению IT-эксперта, возможно, пострадает старшее поколение пользователей, которым «внуки устанавливали для коммуникации только Viber». Клименко считает, что они освоят другие мессенджеры в короткие сроки.

Он подчеркнул, что блокировка Viber является предупредительным выстрелом для мессенджеров, поскольку подобным образом РКН сигнализирует — рано или поздно крупным игрокам должны предъявить требования с определенными последствиями.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в России заблокировали третий по популярности среди мессенджеров Viber.

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Суд утвердил штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию ВС России
Мосгорсуд оставил в силе штраф Ивлеевой в 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
14 декабря 2024, 06:13

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, обязавшее блогера Анастасию Ивлееву выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу Ивлеевой, подтвердив её виновность в административном правонарушении.
Ранее, 25 апреля, Тверской суд признал блогера виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Причиной штрафа стал пост в Instagram*, который Ивлеева не удалила из публичного пространства, несмотря на требование закона.

Судебные материалы, передает ТАСС, указывают, что пост был направлен на подрыв репутации армии и противоречит законодательству РФ.

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В России собираются запретить скидки на спиртное
Кабмин РФ поручил подготовить предложения по отмене скидок на алкоголь
14 декабря 2024, 04:07

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок. Соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на портале правовой информации.
Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. В работе примут участие Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.

Это решение связано с комплексной стратегией по снижению потребления алкоголя и укреплению ценностей здорового образа жизни.

Ранее Минздрав сообщил о планах сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека к 2030 году. Ожидается, что это положительно скажется на продолжительности и качестве жизни россиян. Особое внимание уделяется профилактике алкоголизма, улучшению медицинской реабилитации и социальной адаптации.

11 декабря в ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги.

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Ежегодная поддержка: пенсионерам предложили новую выплату к дню рождения
В ГД скоро внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
14 декабря 2024, 02:12

Фото: iStock/Inside Creative House

В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионеров, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Дополнительная выплата направлена на поддержку всех категорий пенсионеров, включая получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и сотрудников силовых структур. Размер выплаты будет равен месячной пенсии пенсионера на момент её начисления.
«В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — объяснил Чернышов РИА Новости.
Он отметил, что ранее проект закона не был принят из-за несоответствия федеральным законодательным требованиям. В обновлённой редакции документ учитывает изменения в законодательстве, включая правки в законы №400-ФЗ и №166-ФЗ.

Парламентарий считает, что введение 13-й пенсии поможет компенсировать рост цен и инфляцию, а также станет символом заботы государства о пожилых гражданах.

По его мнению, дополнительная выплата улучшит уровень жизни пенсионеров, средняя пенсия которых остаётся на уровне 21 тысячи рублей. Выплата станет важным шагом в восстановлении социальной справедливости.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре пенсионеры получат проиндексированную пенсию.

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В России заблокировали Viber: чем это вызвано?
В России Роскомнадзор ограничил доступ к Viber из-за нарушений закона
14 декабря 2024, 00:59

Фото: iStock/Sitthiphong

В России ограничен доступ к мессенджеру Viber, сообщает Роскомнадзор. Это решение связано с нарушением требований законодательства, включая неуплату штрафов и отказ компании удалять запрещенную информацию, в том числе касающуюся спецоперации.
«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор отметил, что ограничение направлено на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан и продажи наркотиков.

За последние два года сумма штрафов, наложенных на Viber, превысила 1,8 миллиона рублей, но остаётся неуплаченной. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что компания игнорирует российские законы.

По данным TelecomDaily, ежедневно Viber в России используют около 1,7 миллиона человек. Для сравнения, у WhatsApp 8,1 миллиона пользователей, а у Telegram — 6,4 миллиона.

Ранее 13 декабря стало известно, что Google Play прекратит все отношения с российскими разработчиками.

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#приложения
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Туристический поток в Абхазию в 2025 году может побить рекорды прошлого года
АТОР спрогнозировала новый рекорд российских туристов в Абхазии в 2025 году
13 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/William_Potter

В 2025 году весенне-летний туристический сезон в Абхазии может стать успешным, а турпоток из России превысит показатели 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, которые передает ТАСС, предварительное бронирование на 2025 год уже опережает прошлогодние объемы на 25-30%. Абхазия занимает около 10% всего российского выездного туризма, а в 2024 году поток туристов из России вырос на 5-7%, достигнув около 1,5 млн поездок.

Несмотря на рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития приостановить продажи туров в регион, туроператоры продолжают выполнять ранее оплаченные бронирования, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.

«Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно», — объяснили в ассоциации.

Ранее «Радио 1» передавало, что обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей».

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Жительница Красногорска Нина Гарькуша отметила 105-летие

Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры

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#абхазия
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Жительница Красногорска Нина Гарькуша отметила 105-летие
13 декабря 2024, 22:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске отпраздновала день рождения одна из самых пожилых жительниц городского округа – Нина Ильинична Гарькуша. Ей исполнилось 105 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Поздравить именинницу и вручить подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и лавы Красногорска Дмитрия Волкова приехал зампредседателя Совета депутатов округа Богдан Андриянов.
«Примите самые тёплые поздравления с крышесносной цифрой – со 105-летним юбилеем! Мы всегда с особым уважением говорим о наших старших, тех, кто много лет трудился на благо родной земли, делая её лучше. Жизнь измеряется не годами, а добрыми делами, и вы тому яркий пример!», – сказал Андриянов.
Нина Ильинична большую часть жизни провела на Кубани, но 20 лет назад переехала к дочери и зятю в Красногорск. Она не бросила своё главное увлечение – уход за цветами. За свой цветник у подъезда заслужила не только восхищение соседей, но и многочисленные благодарственные письма от администрации округа.

В ожидании весны Нина Гарькуша предаётся ещё одному хобби — чтению приключенческих романов. За неделю она прочитывает по пять – шесть книг.

У долгожительницы – большая дружная семья, в которой пять внуков и восемь правнуков.

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Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры
Риэлтор Апрелев: опись всей квартиры должна быть указана в договоре аренды
13 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/chanakon laorob

Опись всей квартиры, подробное описание обязанностей сторон и исключение всевозможных рисков нужно обязательно указывать в договоре об аренде. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, правильно составленный договор аренды квартиры поможет не только арендодателю, но и арендатору.
«Взаимоотношения [собственника и нанимателя], конечно, должны быть четко зафиксированы в письменном виде, то есть должен быть заключен официальный договор, в двух экземплярах. Он может быть долгосрочным и краткосрочным. На сегодняшний момент, долгосрочные договоры подлежат регистрации. Арендная ставка по ним будет выше, и в них будет гораздо больше деталей, связанных с возможностью увеличения стоимости проживания. Краткосрочные же, то есть до 12 месяцев, не регистрируются, и это более распространенная форма. 85-90% всех арендных взаимоотношений выстроены именно в рамках таких письменных договоров», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в России по итогам ноября существенно вырос спрос на вторичное жилье. Как сообщают «Известия» со ссылкой исследование «Авито Недвижимости», активность покупателей на вторичном рынке по всей стране выросла на 12%, в Москве и вовсе на 26%.

Средняя стоимость такой квартиры, как отмечается, составила 7,5 млн рублей — ровно столько же, как в 2023 году.

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