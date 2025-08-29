Пожилой бизнесмен из Парголово стал жертвой мошенников, отдав 20 миллионов рублей
В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция ведет расследование по делу о мошенничестве, в результате которого 84-летний житель Парголово лишился 20 миллионов рублей. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел в августе этого года.
По данным правоохранительных органов, 12 августа на мобильный телефон бизнесмена позвонил неизвестный, представившийся «губернатором Санкт-Петербурга Бегловым». В ходе разговора самозванец сообщил о похищении крупной суммы из городского бюджета и призвал пожилого мужчину оказать помощь в задержании преступников.
Убедив бизнесмена в необходимости передачи денежных средств «связному», мошенник заставил его передавать наличные деньги в период с 12 по 27 августа у дома на Вокзальном шоссе. В итоге злоумышленники, среди которых были светловолосая женщина около 25 лет и молодой человек около 20 лет, смогли завладеть 20 миллионами рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, и полиция продолжает поиски мошенников. По информации Агентства, потерпевший является учредителем компании в сфере компьютерных технологий, основанной 18 лет назад. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
