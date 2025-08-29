Пожилой бизнесмен из Парголово стал жертвой мошенников, отдав 20 миллионов рублей

29 августа 2025, 09:20

Пожилой бизнесмен в Парголово отдал мошенникам 20 миллионов рублей

Фото: iStock/JuYochi

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция ведет расследование по делу о мошенничестве, в результате которого 84-летний житель Парголово лишился 20 миллионов рублей. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел в августе этого года.