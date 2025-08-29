Банки будут отказывать в выдаче средств при нетипичном поведении с 1 сентября

29 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/Lari Bat

С 1 сентября банки будут блокировать снятие денег на сумму более 50 тысяч рублей, если операция покажется. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.





Она пояснила, что ограничение будет действовать на протяжении 48 часов. Однако при необходимости можно будет получить деньги в офисе при наличии паспорта.





«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался, — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом», — пояснила Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru».

«Цель — защита средств клиента. В этом случае банк, как правило, пытается экстренно связаться с клиентом для подтверждения операции. Отказ носит временный превентивный характер», — отметила эксперт.