Банки будут отказывать в выдаче средств при нетипичном поведении с 1 сентября
С 1 сентября банки будут блокировать снятие денег на сумму более 50 тысяч рублей, если операция покажется. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Она пояснила, что ограничение будет действовать на протяжении 48 часов. Однако при необходимости можно будет получить деньги в офисе при наличии паспорта.
«В качестве нетипичного поведения при совершении операции может рассматриваться снятие денег в ночное время, снятие крупных сумм, неоднократные запросы на выдачу средств, или если клиент снимает деньги способом, которым никогда не пользовался, — например, обычно использует банковскую карту, а в этот раз воспользовался QR-кодом», — пояснила Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, операция может быть заблокирована, если человек за сутки до этого оформил кредит или увеличил лимит кредитной карты. Также отказать в выдаче средств могут при фиксировании активности в виде звонков и СМС, введении неверного пин-кода или запросе суммы, которая превышает имеющуюся на карте.
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT пояснила, что эти изменения направлены на защиту средств клиента от действий мошенников.
«Цель — защита средств клиента. В этом случае банк, как правило, пытается экстренно связаться с клиентом для подтверждения операции. Отказ носит временный превентивный характер», — отметила эксперт.
Также банк может заблокировать сомнительные операции на срок до пяти рабочих дней.
Вяльшина посоветовала при планировании совершения нехарактерной операции по снятию большой суммы наличных, например, покупка автомобиля или недвижимости за наличный расчёт, заранее уведомить банк.