Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

Житель Коломны сбросил отходы рядом с площадкой ТКО, за что ему выписали штраф, сообщила пресс-служба города Коломна.

Вечером 9 ноября водитель «Газели» остановился на расстоянии от площадки ТКО и стал сгружать отходы — он перекидывал их из багажника. В результате действий нарушителя там образовался навал мусора. Камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион» записала правонарушение. По номеру машины сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и выписали ему штраф.





Уточнялось, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан установлен штраф в размере до 70 000 рублей, должностные лица платят до 100 000 рублей, а юридические — до 200 000 рублей.





Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют госномер машины, дату и время происшествия и адрес.