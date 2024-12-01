Россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах

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Мошенники начали рассылать в мессенджерах вредоносные открытки и уменьшенные картинки, с помощью которых они воруют персональные данные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По ее словам, злоумышленники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство потенциальной жертвы при нажатии на картинку или открытку. Уточняется, что после этого пользователя могут перебросить на фишинговый сайт, который крадет персональные данные.
Во избежание этого эксперт призвала перепроверять «нестандартные» сообщения даже от знакомых, так как их аккаунты могли взломать.
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Екатерина Коршунова